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Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Rafael'i kadrosuna kattı

Anadolu Ajansı

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Rafael Pereira da Silva'yı kadrosuna dahil etti.

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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; asbaşkan Mesut Altan ve üst yönetici Mustafa Eröğüt'ün katıldığı törende 30 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sağ bek mevkisinde oynayan Rafael'in Başakşehir'de 4 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.

Rafael, profesyonel kariyerinde İngiltere'nin Manchester United ve Fransa'nın Olympique Lyon takımlarında forma giydi.

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