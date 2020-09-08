Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Rafael'i kadrosuna kattı
Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Rafael Pereira da Silva'yı kadrosuna dahil etti.Abone ol
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; asbaşkan Mesut Altan ve üst yönetici Mustafa Eröğüt'ün katıldığı törende 30 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Sağ bek mevkisinde oynayan Rafael'in Başakşehir'de 4 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.
✍ HOŞ GELDİN @orafa2— İstanbul Başakşehir 🏆 #TürkiyeninYeniŞampiyonu (@ibfk2014) September 8, 2020
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Rafael, profesyonel kariyerinde İngiltere'nin Manchester United ve Fransa'nın Olympique Lyon takımlarında forma giydi.