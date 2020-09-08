Formula 1 Türkiye GP'nin saatleri açıklandı

2020 Formula 1 Şampiyonası Türkiye Grand Prix'te yarış, 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da koşulacak.

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9 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'ye dönüş yapan Formula 1'de sezonun 14'üncü yarışı DHL Türkiye Grand Prix'in saatleri belli oldu.

Formula 1'in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; 13 Kasım Cuma günü 1'inci antrenman turu saat 11.00'de, 2'nci antrenman turu ise saat 15.00'te yapılacak. 14 Kasım Cumartesi günü de 3'üncü antrenman turu saat 12.00'de, sıralama turu ise saat 15.00'de koşulacak. Yarışın startı ise 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da yapılacak.

Şampiyonanın bu sezonki 14'üncü yarışı, İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park'ta 58 tur üzerinden koşulacak.