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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (8 Eylül 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6782'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 283.270'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 52 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 1093 oldu
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1093 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 253 bin 245'e yükseldi. Toplam test sayısı 7 milyon 994 bin 29, ağır hasta sayısı 1159, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün 110.000’den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde'' ifadelerini kullandı.

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