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Selçuk Tepeli'den seviyesiz köprü yorumu

FOX TV'nin yeni ekran yüzü Selçuk Tepeli'nin sünnetlik çocuk yorumunun ardından bu kez de köprü haberini sunarken yaptığı gaf sosyal medyanın diline düştü.

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FOX TV'de Fatih Portakal'ın koltuğuna oturan Selçuk Tepeli bu kez de köprü haberini sunarken yaptığı gafla gündeme geldi.

Tepeli, yap-işlet-devret modeliyle yapılan köprü ve otoyollarla ilgili haberi sunmadan önce köprü ve otoyol geçiş ücretleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Köprüden geçerken bağlantılı otoyollar nedeniyle vatandaşın ne ödediğini bilmediğini ileri süren Tepeli'nin yorumu ise izleyicileri şaşırttı.

İşte Tepeli'nin o seviyesiz yorumu;

"Üstünden geçsek de geçmesek de para ödediğimiz, geçerken de ne kadar ödediğimizi kestiremediğimiz çünkü bunun önüne arkasına bir takım otoyollar konuluyor. Geçen varsa bilir yani orada ne kadar düdüklendiğini gerçekten anlamıyorsun. Dolayısıyla öyle rahatsız edici bir şey ki.." ifadelerini kullandı.

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