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Türk savaş gemisinden Yunanistan'a gözdağı

Demirören Haber Ajansı

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de yapacağı araştırmalar nedeniyle ilan ettiği NAVTEX üzerine Antalya'nın Kaş ilçesinde bekleyişini sürdüren Türk fırkateyni, harekete geçti. Atina yönetiminin bütün anlaşmaları hiçe sayarak asker çıkardığı Meis Adası önünden geçiş yapan Türk fırkateyni, Yunanistan'a gözdağı verdi.

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ANTALYA'nın Kaş ilçesine bağlı Limanağzı Koyu'nda bekleyen Türk fırkateyni hareket ederek Yunanistan'ın Meis Adası ile Kaş ilçesi arasındaki Türk kara sularından geçti. Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi yönünde ilerleyen fırkateyn, uzun süre bölgede bekledi.

Daha sonra da Limanağzı Koyu'na dönerek demir attı. Fırkateynin Limanağzı Koyu'ndaki bekleyişi sürüyor.

Öte yandan; Yunan fırkateyni de Meis Adası'nda beklemeye devam ediyor.

Bölgede şu anda tek Türk savaş gemisi bulunuyor. Daha önceki günlerde bölgedeki savaş gemisi sayısı 3'e çıkmıştı.
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