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Berat Albayrak: 2021'de yüzde 5'in üzerinde büyüme gelebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2021'de yüzde 5'in oldukça üzerinde bir büyüme gelebilir. Yakın zamanda güzel haberler gelebilir." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiye ilişkin Bloomberg News'e değerlendirmelerde bulundu. 

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları: ''Salgında 2. dalga olmazsa 2021'de yüzde 5'in oldukça üzerinde bir büyüme gelebilir. Tüm öncü göstergeler Türkiye açısından en kötünün geride kaldığını gösteriyor. 2. yarıda 'V' şeklinde toparlanma bekliyoruz.

Cari dengeyi rekabetçi kur politikası ile sağlayacağız. TCMB gerekli adımları eşgüdümle atmayı sürdürecek. Likidite adımları enflasyonu düşürmede etkili olacak. 5, 10 yıllık men. kıymet ihraçları yeniden başlayacak.''

''Yakın zamanda yeni güzel haberler gelebilir''
Karadeniz'de bulunan doğal gaza ilişkin olarak Bakan Albayrak "İlk gaz 2023 yılında sisteme verilecek şekilde yapılıyor, bu seviyelerde üretim ile şu anki tüketimimizin yüzde 30'unu karşılamayı hedefliyoruz. Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervi alanında bin metre daha derine inilecek. Sakarya bloğu önümüzdeki aylarda ve yıllarda yoğunlaşacağımız bir alan, yakın zamanda yeni güzel haberler gelebilir." dedi.

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