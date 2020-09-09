Fenerbahçe'den Kalinic açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Nikola Kalinic transferiyle ilgili iddiaları yalanladı.

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Fenerbahçe Kulübü, adı Beşiktaş ile anılan Nikola Kalinic'in menajeriyle görüşüldüğü ve Hırvat golcüye resmi teklif yapıldığı iddiaları üzerine bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kulübümüz son iki yıldır, ortaya atılan, doğruluğu olmayan transfer iddiaları hakkında açıklama ve yalanlama yapmama duruşunu taşımaktadır. Bugün akşam saatlerinde, bizzat Başkanımız referans gösterilerek 'Ali Koç ve Fali Ramadani, Nikola Kalinic transferi için bir araya geldi' diye kamuoyuna özel haber olarak servis edilen ve pek çok mecrada da son dakika olarak yer alan haber için açıklama yapma gerekliliği doğmuştur. Haberde iddia edilen futbolcu ile ilgili Başkanımızın ve Kulübümüzün hiçbir girişimi ve görüşmesi olmadığını kamuoyu ile paylaşmak isteriz" ifadeleri kullanıldı.