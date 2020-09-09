AstraZeneca aşı denemesini hemen durdurdu

Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği koronavirüs aşısının son aşamadaki klinik testleri, bir deneğin aşıya olumsuz tepkiler vermesi üzerine askıya alındı.

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Oxford Üniversitesi ile birlikte aşı çalışmaları yürüten AstraZeneca şirketinden aşıya ilişkin açıklama geldi. Şirket klinik denemelerde son aşamada olan aşının denemelerini durdurduğunu açıkladı.

Amerikan Stat News'ün şirket yetkililerine dayandırdığı habere göre, Birleşik Krallık'taki klinik denemelerde aşı bir katılımcıda ciddi yan etkiler gösterdi. Bunun üzerine şirket aşının denemelerine ara verdi.

"Güvenlik verilerini gözden geçirmek için çalışmalara ara verilmiştir"

Şirketten yapılan açıklamada, "Güvenlik verilerini gözden geçirmek için çalışmalara ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"Rutin bir prosedür"

AstraZeneca'dan yapılan açıklamada, bir denekte "Açıklanamayan bir hastalığın" ortaya çıkmasının ardından testlerin durdurulduğu belirtildi ve bu, "rutin bir prosedür" olarak tanımlandı.