Kılıçdaroğlu'na kahkaha atan Buket Aydın'dan "AK Partili misiniz?" sorusuna yanıt

Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı söyleşideki kahkahasıyla gündem olan Buket Aydın, "AK Partili olduğu için güldü diyorlar ya, ben AK Partili olsam da muhalefet partisi genel başkanına saygısızlık edemem, nokta" derken 'AK Partili misin?' sorusuna bakın nasıl yanıt verdi.

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Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğundan istifa eden Buket Aydın, Tv100'de katıldığı Nokta programında Okan Bayülgen'in konuğu oldu.

Buket Aydın, 31 Mart seçim sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı söyleşideki kahkahasıyla gündem olmuştu.

Kılıçdaroğlu; partisinin "İstanbul, Ankara, Bursa, Adana ve Mersin'i kesinlikle kazanacağını" söylemesinin ardından kahkaha atan Aydın, merak edilen soruyu yanıtladı.

'Neden gülüyordunuz?'

Okan Bayülgen'in 'Neden gülüyordunuz?' sorusuna Buket Aydın "Benim CHP'li olmamam, CHP Genel Başkanı'na saygısızlık edebileceğim anlamına gelmez. Diyelim ki Buket Aydın, AK Partili" yanıtı verdi.

'AK Partili misiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Bu sözlerin üzerine araya giren Bayülgen bu kez 'AK Partili misiniz?' diye sordu. Aydın, "Ben apolitik olmayı tercih ediyorum.'' deyince Okan Bayülgen araya girdi ve şu ifadeyi kullandı; "Bence apolitiğim dememen lazım" deyince ünlü spiker, sözlerini şöyle sürdürdü: Ben gazeteci olarak herhangi bir partili olamam. Buket Aydın, AK Partili olduğu için güldü diyorlar ya, ben AK Partili olsam da muhalefet partisi genel başkanına saygısızlık edemem, nokta" dedi.