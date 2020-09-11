Fatih Erbakan'dan 'AK Parti'den teklif gelirse gider misiniz?' sorusuna yanıt

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Jülide Ateş'in ''Teklif gelirse AK Partiye gider misiniz'' sorusuna "Uzlaşabilirsek bir ittifak yapılabilir" şeklinde yanıt verdi.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Haber Global ekranlarında yayınlanan Jülide Ateş'le 40 programına konuk oldu. Saadet Partisi'nden ayrılarak yeni parti kuran Erbakan'ın oğluna soruldu: "AKP'den teklif gelirse gider misiniz?"

"Uzlaşabilirsek bir ittifak yapılabilir"

Fatih Erbakan'ın sorulan soruya cevabı şöyle: "Bizim AK Parti'ye gidip katılmamız yerine milli görüşün hedeflerini gerçekleştirebilecek bir anlayışta bulunabilirsek. Bizim kırmızı çizgilerimize uygun, yeniden büyük Türkiye, yaşanabilir bir Türkiye hedefine uygun birtakım ortak müştereklerde bulunabilirsek bir ittifak yapılabilir. Bir hükümet ortaklığı olabilir"

''İstanbul Sözleşmesi'ne neden karşısınız?''

Son zamanlarda en çok konuşulan konulardan biri olan İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili düşüncelerini dile getiren Erbakan, "İstanbul Sözleşmesi dayanmış olduğu paradigma nedeniyle sıkıntılı bir sözleşmedir. Nedir o paradigma? Toplumsal cinsiyet paradigması. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin en yaygın olduğu ülkeler İskandinav ülkeleri. Avrupa'da kadına en yüksek şiddet oranı Danimarka, Finlandiya ve İsveç'te gerçekleşiyor. Uluslararası Af Örgütü'nün araştırması. Dünyada en çok tecavüz 50 bin tecavüzle Finlandiya'da gerçekleşiyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği tecavüzü, şiddeti engellese orada engellerdi. Bir tane Fransız felsefeci Simone de Beauvoir , 1949 senesinde, biseksüel bir adam. Toplumsal Cinsiyet teorisini ortaya atanlardan biri."

Fatih Erbakan'ın İstanbul Sözleşmesine neden karşı olduğuna dair verdiği yanıt özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti ve çok konuşuldu.