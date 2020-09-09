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Ankara'da genç kadına halk otobüsü çarptı

İhlas Haber Ajansı

ANKARA'da durağa geçmek üzere olan kadına halk otobüsü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yerde hareketsiz kalan kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, sabah saatlerinde Çankaya ilçesi Sıhhiye Köprüsünün altında meydana geldi. İşe gitmek için yolun karşısındaki otobüs durağına gitmeye çalışan Zeynep M.’ye Berkan S. Yönetimindeki 06 EJN 97 plakalı 114-415 hat numaralı halk otobüsü, Sıhhiye Köprüsü altında çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yerde hareketsiz kalan kadın, gözyaşları içerisinde 112 Acil Servis Ekiplerinin gelmesini bekledi. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu talihsiz kadın, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan otobüs sürücüsü ise yaralı kadının başından bir an olsun ayrılmadı.

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