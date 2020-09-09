475 sanıklı Akıncı Üssü darbe girişimi davasında yeni gelişme!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya devam edildi.

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Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı.

Hakkında 79 kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası talep edilen dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri eski albay Veysel Kavak, esasa ilişkin savunmasını yaptı.

Darbe girişiminin önceden planlanmış, talihsiz bir kurmaca olduğunu öne süren Kavak, üzerine atılı suçlamaları reddetti, darbe girişimiyle ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

Hakkındaki iddianame ve mütalaaya katılmadığını savunan Kavak, iddiaların somut delile değil, faraziye ve tahminlere dayandığını öne sürdü.

Yazgılı'nın derdest edilmesini inkar etti

Darbe girişimi sırasında Hava Kuvvetleri Komutanının talimatıyla emir komutayı devralmak üzere kışlaya giden dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Tümgeneral Cevat Yazgılı'nın derdest edilmesi suçlamasını da kabul etmeyen Veysel Kavak, Yazgılı'nın "kontrol altına alındığını" öne sördü.

Duruşma yarın devam edecek

Kavak'ın savunmasının ardından duruşma yarın devam etmek üzere tamamlandı.