BIST 1.090
DOLAR 7,49
EURO 8,82
ALTIN 463,86
HABER /  YEREL

Bursa'da banka güvenliği dolandırıcılığın önüne geçti

Demirören Haber Ajansı

BURSA'da bankaya giderek 30 bin TL çeken ardından paraları kendisini arayan dolandırıcının hesabına yatırmak üzere olan İslam Ö.'nün(38) şüpheli hareketleri, banka güvenlik görevlisini kuşkulandırdı. Görevlinin ihbar etmesiyle bölgeye gelen polis, genç adamın dolandırılmasını son anda engelledi.

Abone ol

Olay, İnegöl ilçesi Osmaniye mahallesi Nuri Doğrul caddesi üzerindeki bir bankada meydana geldi. Kendisini savcı olarak tanıtan şüpheli, telefonla aradığı İslam Ö.'den kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından kullanıldığını belirterek, bankadan 30 bin TL çekerek hesabına göndermesini istedi.

Bankaya gelen İslam Ö., 30 Bin TL kredi çekti. Bankadan çektiği parayı bankamatikten dolandırıcının hesabına yatırmak için hamle yapan İslam Ö.'nün hareketlerinden şüphelenen banka güvenlik görevlisi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, paranın dolandırıcılara gönderilmesini engelledi.

Son anda dolandırılmaktan kurtuldu

İslam Ö.'nün bankamatik aracılığıyla gönderdiği 30 Bin TL, banka görevlilerince son anda bloke edildi. İslam Ö. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, polis ekipleri telefon dolandırıcılarını yakalamak için çalışma başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Nihat Doğan'ın acı günü! Canından çok sevdiğini kaybetti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı 2.5 kilo altın çıktı
Kılıçdaroğlu'na kahkaha atan Buket Aydın'dan "AK Partili misiniz?" sorusuna yanıt
Berat Albayrak: 2021'de yüzde 5'in üzerinde büyüme gelebilir
Sapık şeyh Fatih Nurullah'tan 'pes' dedirten savunma: Aile benden para sızdırmaya çalışıyor
Ronaldo tarih yazıyor! İki golü de 90'a astı
3 üniversite daha uzaktan eğitim kararı aldı
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Ersoy'dan Ekrem İmamoğlu'na rica: AKM'nin ortasındaki binayı taşıyın
9 Eylül evde bakım aylığı hangi illerde yattı güncel tablo
Antalya'da yaşandı! Sabah koronavirüs testi yaptırdı akşam evinde ölü bulundu
Manisa'da kullandığı traktörde öldü çok çarpıcı ayrıntı
Hindistan'da büyük skandal! Koronavirüs hastasına ambulansta tecavüz etti
1. sınıflar ne zaman okula başlıyor 2020 eğitim yılı takvimi
Yorumlar