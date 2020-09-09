Bakan Ersoy'dan Ekrem İmamoğlu'na rica: AKM'nin ortasındaki binayı taşıyın

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nin orada bulunan ve İBB'ye ait binanın 'bölgenin estetiğini bozduğunu' söyledi ve kaldırılması yönünde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir ricası olduğunu belirterek, "AKM'nin orta yerinde bir bina var. Bu bina İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait. Orada çürük diş gibi duruyor. Binayı taşırlarsa AKM estetik bir bütünlüğe kavuşacak" dedi.

'Orada çürük diş gibi duruyor'

'Bunu yaparlarsa AKM estetik bir bütünlüğe kavuşacak'

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'e konuşan Ersoy, "AKM çok güzel bir kültür merkezi oluyor. Pandemi nedeniyle bazı gecikmeler oldu ama 2021’de açacağız. Ancak şöyle estetik bir sorunla karşı karşıyayım. Kompleksin orta yerinde bir bina var. Bu bina İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait. Orada çürük diş gibi duruyor. Orayı çevre düzenlemesi ile güzel bir park yapmak istiyoruz. Bu binayı buradan taşımalarını istedik ama yer bulamıyoruz dediler. İstanbul’da yer bulunur. Bunu yaparlarsa AKM estetik bir bütünlüğe kavuşacak. İstanbul kazanacak. Galataport’tan başlayan Kültür Yolu’yla bu bütünleşecek" ifadelerini kullandı.