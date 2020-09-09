Beşiktaş'ta Adem Ljajic'e İtalya'dan talip çıktı

Beşiktaş'tan ayrılması konuşulan Adem Ljajic'e İtalyan ekibi Genoa'nın talip olduğu öğrenildi.

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Siyah beyazlıların, elindeki yüksek maaş kazanan isimlerle yollarını ayırmak istemesi Vida, Ljajic gibi isimleri ön plana çıkıyor.

İtalyan medyasında Ljajic için özel bir habere yer verilirken, Beşiktaş'ın oyuncuyu satmak zorunda olduğu ifade edildi. Buna göre Sırp yıldızın İtalya Serie A'ya dönebileceği kaydedildi.

Bu kez Genoa radara aldı

Birkaç hafta önce de Ljajic'in adı ayrılık için anılmıştı ancak herhangi bir gelişme olmamıştı. Şimdi ise iddialar daha güçlendi. Bu kez Genoa, Adem Ljajic'e talip oldu.

İkinci forvet değerlendirmesi

Genoa teknik direktörü Rolando Maran'ın 4-3-1-2 olan oyun sisteminde önemli bir yere sahip olabileceği belirtilen haberde, tecrübeli teknik adamın, Ljajic'i 2. forvet olarak değerlendireceği kaydedildi.