BIST 1.090
DOLAR 7,49
EURO 8,82
ALTIN 463,86
HABER /  SPOR

Beşiktaş'ta Adem Ljajic'e İtalya'dan talip çıktı

Beşiktaş'tan ayrılması konuşulan Adem Ljajic'e İtalyan ekibi Genoa'nın talip olduğu öğrenildi.

Abone ol

Siyah beyazlıların, elindeki yüksek maaş kazanan isimlerle yollarını ayırmak istemesi Vida, Ljajic gibi isimleri ön plana çıkıyor.

İtalyan medyasında Ljajic için özel bir habere yer verilirken, Beşiktaş'ın oyuncuyu satmak zorunda olduğu ifade edildi. Buna göre Sırp yıldızın İtalya Serie A'ya dönebileceği kaydedildi.

Bu kez Genoa radara aldı

Birkaç hafta önce de Ljajic'in adı ayrılık için anılmıştı ancak herhangi bir gelişme olmamıştı. Şimdi ise iddialar daha güçlendi. Bu kez Genoa, Adem Ljajic'e talip oldu.

İkinci forvet değerlendirmesi

Genoa teknik direktörü Rolando Maran'ın 4-3-1-2 olan oyun sisteminde önemli bir yere sahip olabileceği belirtilen haberde, tecrübeli teknik adamın, Ljajic'i 2. forvet olarak değerlendireceği kaydedildi.

Bonservisi ne kadar?: Adem Ljajic için Beşiktaş'ın 4.5 milyon euro talep edeceği ve transferin bu ücrete sonlanabileceği aktarıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüslü hasta denize girdi polis gözaltına alındı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Dr. Ahmet Ercan Marmara'daki depreme ilişkin uyku kaçıran açıklama!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu kararı! Bomba iddia
Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı 2.5 kilo altın çıktı
Kılıçdaroğlu'na kahkaha atan Buket Aydın'dan "AK Partili misiniz?" sorusuna yanıt
Berat Albayrak: 2021'de yüzde 5'in üzerinde büyüme gelebilir
Sapık şeyh Fatih Nurullah'tan 'pes' dedirten savunma: Aile benden para sızdırmaya çalışıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin hayallerini süsleyen Kolarov'un yeni takımı belli oldu
Kırşehir'de yürüyüşe vali izin vermemişti! Koronavirüs kaptılar
Deha Bilimliler kiminle evli eşi Aslı Bilimlier kim yaşı kaç?
Sinüslerinden 11 kurtçuk çıktı Antalya'da şaşkına çeviren olay
Gent'ten Miha Zajc için Fenerbahçe'ye teklif
Nihat Doğan'ın ablası kimdir neden öldü sebebi korona mı?
Yorumlar