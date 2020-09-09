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Aleksandar Vucic’ten Trump’a şok: Sırbistan henüz o sayfayı açmadı

ABD Başkanı Trump’ın “Elçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyacak” dediği Sırbistan’dan itiraz geldi. Cumhurbaşkanı Vucic, Brüksel’deki açıklamasında “Sırbistan henüz o sayfayı açmadı” dedi. İsrail elçisi gibi davranan Trump’ın Beyaz Saray’daki emrivakisi karşısında Vucic’in yaşadığı şaşkınlık kameraya da yansımıştı.

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’ten, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Belgrad büyükelçiliği Kudüs’e taşıyacak’ açıklamasına Avrupa’da düzeltme geldi. Vucic, “Sırbistan henüz o sayfayı açmadı” dedi.

Vuvic, euronews’e yaptığı açıklamada, “Sırbistan o faslı henüz açmadı. Biz AB bildirgelerine ve kararlarına uyum sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ama elbette kendi çıkarlarımızı da gözetiyoruz” ifadelerini kullandı.

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