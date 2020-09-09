Ankara'dan sonra Kayseri'de de acil durum! Başkan isyan etti: Kayseri yanıyor

KAYSERİ Tabip Odası Başkanı şehirdeki korona salgınının yöneticiler inisiyatif almaktan kaçındığı için kontrolden çıktığını savunup, "Artık yeter! Kayseri yanıyor" diye isyan etti.

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Kayseri koronavirüs vaka sayısının hızla arttığı iller arasında yer alıyor. Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin, "Yöneticiler insiyatif almaktan kaçındıkça Kayseri'de salgın kontrolden çıktı. Artık yeter! Kayseri yanıyor" dedi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Şahin şu ifadelere yer verdi:

Kayseri'de salgın kontrolden çıktı

* Yöneticiler inisiyatif almaktan kaçındıkça Kayseri’de salgın kontrolden çıktı. Salgın yönetimindeki başarısızlığın bedeli yöneticiler için belki sadece itibar kaybı olacak, ama hekimler, sağlık çalışanları ve tedbir almasına rağmen hastalığa yakalananlar o bedeli canıyla ödüyor.

Artık yeter! Kayseri yanıyor...

* Artık yeter! Kayseri yanıyor. Yönettiği şehir için sorumluluk alamayanlar koltuklarını hemen terk etsin.

* Her gün stres altında harap bitap çalışan sağlıkçıların, korunduğu halde hastalığı kapanların, ihtiyacı olduğu halde hastaneye yatırılamayanların vebalini nasıl taşıyacaksınız?”