BIST 1.095
DOLAR 7,49
EURO 8,82
ALTIN 465,25
HABER /  SPOR

Fenerbahçe Vedat Muriqi'den gelecek parayı yıldız isme yatıracak

Vedat Muriqi'den boşalan hücum hattını yıldız bir isimle doldurmak isteyen Fenerbahçe, Michy Batshuayi için Chelsea ile temasa başladı.

Abone ol

Takımın en önemli parçalarından Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satan Fenerbahçe'de transfer gündemi yeniden hareketlendi. Sarı-lacivertliler, Kosovalı yıldızdan gelecek parayla çok kaliteli bir forvet almak istiyor. Yönetim dünyaca ünlü bir isimle temaslara başladı.

Takvim'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin hedefindeki golcü Michy Batshuayi. Sarı-Lacivertlilerin Belçikalı yıldızın menajeri ve Chelsea kulübü ile pazarlık masasına oturduğu öğrenildi.

26 yaşındaki ismin, İngiliz kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi kaldığı için kiralama formülü söz konusu değil. Yönetim, Chelsea'den Batshuayi'nin bonservisini almaya çalışacak.

Değeri ne kadar?: Ada basını Chelsea'nin Batshuayi'yi kadroda düşünmediği için bonserviste indirim yapacağını yazdı. Öte yandan oyuncunun değeri, Transfermarkt'a göre 14 milyon euro.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Fena bastıracak! Meteoroloji 6 ili şiddetli yağış için uyardı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Reyhanlı saldırısının sorumlusu yakalanmıştı! Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan savaş gemilerine talimatı verdi! 'Gereğini yapın'
Son dakika motorine bir büyük indirim daha geliyor! Dün de 21 kuruş gelmişti
Prof. Dr. Ahmet Ercan Marmara'daki depreme ilişkin uyku kaçıran açıklama!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu kararı! Bomba iddia
Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı 2.5 kilo altın çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Nihat Doğan kaç kardeş ablası Fatma Doğan yaşı kaç kimdir?
Bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye gelen 2 terörist yakalandı
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara: Oxford Üniversitesi'ndeki aşı çalışması durduruldu
Nihat Doğan'ın ablası kimdir neden öldü sebebi korona mı?
4 bin lira maaşla çalışan memurun 35 taşınmazı, 2 milyon 380 bin hesap hareketi çıktı
Deha Bilimlier kimdir yaşı kaç eşi ve çocukları kimdir?
Yorumlar 1 yorum