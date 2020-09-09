Fenerbahçe Vedat Muriqi'den gelecek parayı yıldız isme yatıracak

Vedat Muriqi'den boşalan hücum hattını yıldız bir isimle doldurmak isteyen Fenerbahçe, Michy Batshuayi için Chelsea ile temasa başladı.

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Takımın en önemli parçalarından Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satan Fenerbahçe'de transfer gündemi yeniden hareketlendi. Sarı-lacivertliler, Kosovalı yıldızdan gelecek parayla çok kaliteli bir forvet almak istiyor. Yönetim dünyaca ünlü bir isimle temaslara başladı.

Takvim'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin hedefindeki golcü Michy Batshuayi. Sarı-Lacivertlilerin Belçikalı yıldızın menajeri ve Chelsea kulübü ile pazarlık masasına oturduğu öğrenildi.

26 yaşındaki ismin, İngiliz kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi kaldığı için kiralama formülü söz konusu değil. Yönetim, Chelsea'den Batshuayi'nin bonservisini almaya çalışacak.