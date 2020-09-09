Son dakika İdlib'den acı haber! Tuğgeneral Sezgin Erdoğan kalp krizi nedeniyle öldü

SURİYE'nin İdlib kentinden son dakika acı bir haber geldi. Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili duyuru yaptı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin acı günü... Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, kalp krizi nedeniyle yaşama veda ederek şehit oldu.

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Cem Okyay ile askeri yetkililer, Erdoğan'ın Çanakkale’de yaşayan annesine acı haberi bildirdi. Erdoğan’ın evininin önünde ambulans ve doktorlar hazır bekliyor.

Isparta Adliyesi'nde hakim olarak görev yapan eşine ise, acılı haberi sabahın erken saatlerinde Vali Ömer Seymenoğlu verdi.

MSB'den açıklama

MSB'den son dakika yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekât bölgesinde 09 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.