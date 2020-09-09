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Hatay'da yangın söndürüldü! Geriye yürek sızlatan fotoğraflar kaldı

Anadolu Ajansı

HATAY'da 5 gündür devam eden yangın 93 saatin ardından söndürüldü.

Gelişmeyi, bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu. Pakdemirli, "Tam anlamıyla kontrol altında. Belli yerlerde ufak-tefek devam etmektedir." dedi.

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Sahanın 4 gün daha izleneceğini belirten Pakdemirli, "Belli yerlerde çıkması muhtemel olduğu için araçlarımız hazır. Cumhurbaşkanımız, sürekli bize destek oldu." diye konuştu.

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Yangından geriye yürek burkan fotoğraflar kaldı.

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