Hatay'da yangın söndürüldü! Geriye yürek sızlatan fotoğraflar kaldı
HATAY'da 5 gündür devam eden yangın 93 saatin ardından söndürüldü.
Gelişmeyi, bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu. Pakdemirli, "Tam anlamıyla kontrol altında. Belli yerlerde ufak-tefek devam etmektedir." dedi.
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Sahanın 4 gün daha izleneceğini belirten Pakdemirli, "Belli yerlerde çıkması muhtemel olduğu için araçlarımız hazır. Cumhurbaşkanımız, sürekli bize destek oldu." diye konuştu.
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Yangından geriye yürek burkan fotoğraflar kaldı.
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