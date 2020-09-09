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Gaziantep'te 3 çocuk babası yaşamına son verdi

Demirören Haber Ajansı

GAZİANTEP'te 5 katlı inşaata çıkan Suriye uyruklu İkrıme A. (30), kendisini boşluğa bırakarak intihar etti. Genç adamın 3 çocuk babası olduğu aktarıldı.

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Olay, dün akşam Nurdağı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli İkrıme A., 5 katlı inşaatın çatısına çıkarak, kendisini boşluğa bıraktı. İkrıme A.'nın atladığını görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, İkrıme A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası İkrıme A.'nın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. İkrıme A.'nın 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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