Sivas'ta kırmızı akan su dikkat çekti köylülerin inandığı rivayet şaşırttı

"Ziyareti de yukarıda rahmetlinin, şehit edilmiş burada"

Suyla ilgili rivayete inanan köy sakinlerinden Murat Öğretmen, “Moğol askerlerince şehit edilen 7 yaşında bir çocuk var. Şehit edildikten sonra suda bir kızarıklık meydana geliyor ve her perşembe akşamı ikindiden sonra kırmızı su akmaya başlıyor. Şifası var mıdır bilmiyorum ama soda gibi tadı vardır, ziyareti de yukarıda rahmetlinin, şehit edilmiş burada. Ziyaret edenler oluyor. İl dışından gelenler oluyor, az çok geçmişi biliniyor buranın. İnsanlar çok şaşırıyor, şeffaf akan suyun kırmızı akması insanları çok şaşırtıyor tabi” dedi.