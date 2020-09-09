Erol Mütercimler kimdir aslen nereli? Erol Mütercimler ne söyledi?

Yazar olan Erol Mütercimler'in bir televizyon kanalında imam hatip mezunları hakkında söyledikleri olay oldu. Sosyal medyanın da konusu olan Erol Mütercimler'e tepki yağdı. Peki Erol Mütercimler imam hatip mezunları hakkında ne dedi ve Erol Mütercimler kimdir, aslen nerelidir?

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Yazar olan Erol Mütercimler Haber Global TV ekranlarında imam hatip mezunları hakkında öyle şeyler söyledi ki hem ekran başındakiler hem de sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Erol Mütercimler İmam hatip mezunları için, ahlaksız, sapık ve sahtekarlık kelimelerini kullandı. Peki kimdir bu Erol Mütercimler, aslen nereli?

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışma sırasında "Saint Joseph, Saint Michel, Saint Benol kimlerin kurduğu okullar, bizim papazların kurduğu okullar" derken, Mütercimler, "Ama sonuca bakı, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" dedi.

Erol Mütercimler kimdir: Erol Mütercimler, 1954 yılında Kars'ta, köy enstitüsü öğretmeni bir babanın çocuğu olarak doğdu, tüm öğrenim yaşamı İstanbul'da geçti. Liseyi İstanbul Gazi Osman Paşa Plevne Lisesi'nde tamamlamıştır. Deniz Harp Okulundan ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü'nden mezun olmuştur. Deniz Kuvvetleri'nde bir süre Fizik öğretim üyeliği, Beşiktaş Deniz Müzesi (İstanbul Deniz Müzesi) müdürlüğü yaptı ve bunun ardından Avustralya'ya gitti. SBS devlet radyosunda programcılık yaptı. "Çok kültürlülük" konusundaki doktora alan çalışmasını Avustralya'da yapıp akademik çalışmasını İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Deniz tarihi çalışmalarıyla tanınan Mütercimler, Türkiye'ye dönüşünde çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yaptı. TRT Radyosu ve çeşitli TV kanallarında programcı ve yönetici olarak çalıştı. Belgeseller hazırladı. Halen üç ayrı üniversitede (Haliç, İstanbul Ticaret, Doğuş) Strateji ve Devrim Tarihi dersleri vermektedir. Şu anda Halk TV'de Gürkan Hacır ile birlikte "Şimdiki Zaman-Pazar" adlı haber programını yapmaktadır. Ayrıca kendi youtube kanalında görüşlerini paylaşmaktadır. Bugüne kadar kısa radyo oyunları, çeşitli dergilerde yazıları ve belgesel senaryolarının yanı sıra yirmi bir kitaba imza atmıştır.

Son olarak Suna adlı sinema filminde 68 kuşağından bir karakteri canlandırmıştır.

Erol Mütercimler 1 Temmuz 2008 günü Ergenekon Soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Sorgusu yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. 5 Ağustos 2013 günü karara bağlanan davada 8 yıl 9 ay cezaya çarptırıldı.