Gaziantep'te Muhammet Demir taraftara sert çıktı: Boş boş otur evinde...

GAZİANTEP FK'da 10 numara formasını alan Muhammet Demir'e, taraftardan o numaranın hakkını vermediği yönünde eleştiri geldi. Eleştiriye sert cevap veren Demir, bakın nasıl hangi cümlelere yer verdi.

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Futbolcu-taraftar atışmaları sosyal medyanın işin içine girmesiyle artık farklı bir boyut kazanmaya başladı. Bunun son örneği, Gaziantep FK golcüsü Muhammet Demir ile kırmızı siyahlı takıma gönül veren bir taraftar arasında yaşandı.

Süper Lig’in yeni sezonu için hazırlıklarını sürdüren Gaziantep FK’de futbolcuların giyeceği forma numaraları da belli oldu. Kırmızı siyahlı takım 2020-21 sezonu forma numaralarını tanıtan bir video hazırlayarak resmi Instagram hesabından paylaştı. Yeni sezonda da takımın 10 numarası olan Muhammet Demir, videonun altına gelen bir yoruma çok sinirlendi.

Taraftardan "kat kat aşağıdasın" eleştirisi

Demir, videonun altında kendisini etiketleyerek “10 numaralı formayı giyiyorsun ama o formanın ağırlığından kat ve kat aşağıdasın” yazan taraftara şoke eden bir cevap verdi.

"Evinde boş boş otur ve..."

Yapılan yoruma çok sinirlenen tecrübeli futbolcu, ”Sen sokaklarda gezerken ben bu numara ile bu şehrin iki takımına da senelerce hizmet ettim. Bu formanın ağırlığını iyi bilirim, merak etme. Sen şimdi her zamanki gibi evinde boş boş otur ve yeni sezonu seyret” karşılığını verdi.

Gaziantep FK'nin paylaşımı: