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Mehmet Sepil Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa etti

Mehmet Sepil, kısa bir süre önce yeniden seçildiği Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa etti.

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Göztepe Kulübü başkanlığın yanı sıra Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı da yapan Mehmet Sepil, görevinden istifa etti.

Kulüpler Birliği'nin 10. başkanı olan Göztepe Başkanı, bu göreve 5 Kasım 2019'daki olağanüstü genel kuruldaki seçimle gelmişti.

Ondan önce Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı dönemin Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yürütüyordu.

2020-2021 sezonunda başkanlık için adı geçen isimler arasında Ahmet Nur Çebi ve Mehmet Büyükekşi yer alıyor.

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