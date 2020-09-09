Mehmet Sepil Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa etti

Mehmet Sepil, kısa bir süre önce yeniden seçildiği Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa etti.Abone ol
Göztepe Kulübü başkanlığın yanı sıra Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı da yapan Mehmet Sepil, görevinden istifa etti.
Kulüpler Birliği'nin 10. başkanı olan Göztepe Başkanı, bu göreve 5 Kasım 2019'daki olağanüstü genel kuruldaki seçimle gelmişti.
Ondan önce Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı dönemin Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yürütüyordu.
2020-2021 sezonunda başkanlık için adı geçen isimler arasında Ahmet Nur Çebi ve Mehmet Büyükekşi yer alıyor.