Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 1. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor-Beşiktaş maçında Ali Şansalan düdük çalacak.Abone ol
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Ligde 13 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesinde Ali Şansalan görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
11 Eylül Cuma
20.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Arda Kardeşler
12 Eylül Cumartesi
17.00 Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: Ali Palabıyık
17.00 Fatih Karagümrük - BtcTurk Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Göztepe - Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Bahattin Şimşek
13 Eylül Pazar
17.00 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker
17.00 Hes Kablo Kayserispor - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Gençlerbirliği: Yasin Kol
14 Eylül Pazartesi
20.00 Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan