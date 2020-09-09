BIST 1.093
DOLAR 7,49
EURO 8,82
ALTIN 465,21
HABER /  YEREL

Haliç Üniversitesi Erol Mütercimler hakkında soruşturma başlattı

Haliç Üniversitesi Rektörlüğü, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri üzerine Erol Mütercimler hakkında soruşturma başlattı.

Abone ol

Akademisyen ve yazar Erol Mütercimler’in bir televizyon programında söylediği “O imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız” ifadelerine tepkiler sürüyor.

Haliç Üniversitesinden yapılan açıklamada, bir televizyon programına katılan Dr. Öğretim Üyesi Erol Mütercimler'in imam hatip liseleriyle ilgili konuşmasının üniversitenin görüş ve fikirlerini yansıtmadığı belirtildi.

Üniversite nezdinde imam hatip liselerinin, birçok başarılı devlet adamı, siyasetçi, din adamı, iş insanı, akademisyen ve kamu görevlisi yetiştiren güzide ve saygın bir eğitim kurumu olduğu vurgulanan açıklamada, "Konuyla ilgili Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği kapsamında soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Bu arada, YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın da Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Naci Topsakal ve Rektör Prof. Dr. Melih Bulu ile konuyla ilgili görüştüğü öğrenildi.

İlgili Haberler
Erol Mütercimler kimdir aslen nereli? Erol Mütercimler ne söyledi? Erol Mütercimler'in savunması 'pes' dedirtti
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Masterchef Mehmet Yalçınkaya ağır daldı Furkan Yalçın ağlayarak stüdyodan kaçtı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
5 üniversite daha uzaktan eğitim kararı aldı işte uzaktan eğitim yapacak üniversiteler
İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları geldi! İstanbul Valiliği duyurdu
Meral Akşener'in 'kan davalı' çıkışına Selahattin Demirtaş'tan cevap var
Son dakika İdlib'den acı haber! Tuğgeneral Sezgin Erdoğan kalp krizi nedeniyle öldü
Reyhanlı saldırısının sorumlusu yakalanmıştı! Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan savaş gemilerine talimatı verdi! 'Gereğini yapın'
ÖNCEKİ HABERLER
Ekonomi için kritik önem sahip! Dış ticaret rakamları açıklandı
Tapu işlemlerini kolaylaştıran uygulama 15 Eylül'de tüm tapu müdürlüklerinde hizmete girecek
Aşure günü kaç gün sürer 2020 aşure ne zaman bitiyor?
Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma planı Arnavutluk'ta tartışılıyor
Basketbol Süper Ligi’nde ilk yarı maçları seyircisiz
Emine Beder aşure tarifi yapılışı malzemeler sırayla nasıl konur?
Yorumlar 2 yorum