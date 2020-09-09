Erol Mütercimler'in savunması 'pes' dedirtti

Halk TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu 'Şimdiki Zaman Siyaset' programına konuk olan Erol Mütercimler kullandığı ifadenin bağlamından koparıldığını belirterek, "O yayınlanmış bölümü dinleyip kalbi kırılan, üzülen bütün imam hatip lisesi mezunları ve öğrencisi olan herkesten çok özür diliyorum" dedi.