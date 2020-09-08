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Nihat Hatipoğlu'ndan yeni haber var

Sevenlerinden dua isteyen Nihat Hatipoğlu'nun durumunun ağırlaştığı ve yoğun bakımda olduğu iddiaları gündeme gelmişti.

‘Nihat Hatipoğlu yoğun bakıma kaldırıldı’ diye yalan haberler dönerden ünlü ilahiyatçının doktorundan açıklama geldi. Doktor Ersin Günay, "Tedavisini yaptığımız Nihat Hoca, sağlığına kavuştu" açıklamasında bulunarak sevenlerine müjdeli haberi verdi. Nihat Hatipoğlu, oldukça dikkat etmesine rağmen koronavirüse yakalandığını ve hastalığı ağır geçirdiğini belirtmişti. Nihat Hatipoğlu'nun ağabeyi Ömer Vehbi Hatipoğlu son durum ile ilgili açıklama yaptı.

İşte o açıklama: 'Sevgili dostlar kardeşler! Yoğun telefon ve mesajlar üzerine bu bilgilendirmeyi yapmak zorunda kaldım. Nihat hocamız elhamdulillah iyidir. Evinde tedavisi devam etmektedir. Sizlere teşekkür ediyor ve dualarınızı talep ediyor. Allah hepinizden razı olsun’. Son Başbakan AK Partili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım koronavirüse yakalanmıştı. Yıldırım, çifti evde tedavi altına alınmıştı. Binali Yıldırım sosyal medyadan paylaştığı mesajla herkesi uyardı. Hadi Özışık, Binali Yıldırım ve Nihat Hatipoğlu ile telefonda görüşerek sağlık durumları hakkında bilgi edindi.

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