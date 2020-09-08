BIST 1.091
DOLAR 7,48
EURO 8,82
ALTIN 462,26
YEREL

TEM Otoyolu’nda motosikletlinin ölümden döndüğü anlar kamerada

TEM Otoyolu Ataşehir mevkisinde trafikte “makas” atan otomobil sürücüsü, motosikletliye çarptı. Yaşananlar kask kamerasına yansırken, motosiklet sürücüsü ölümden döndüğü olay sonrası otomobil sürücüsü kaçtı.

İhlas Haber Ajansı

Olay, saat 07.50 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir-Dudullu yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde motosikletiyle seyir halinde olan Ersin T. şeridinden iş yerine doğru gitmeye başladı.

O esnada 34 UV 9381 plakalı otomobil ile “makas” atarak ilerleyen sürücü, motosikletliye çarptı. Çarpma sonucu araçlarda maddi hasar meydana gelirken, motosiklet sürücüsü Ersin T. ölümden döndü. Sürücü ise olay yerine kaçtı. Yürekleri ağızlara getiren olay anı ise kask kamerasına yansıdı. Motosikletli kamerasına yansıyan o anları sosyal medyadan paylaştı.
Polis, makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüyü arıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
MHP'den ihraç edilmişti! Samsun milletvekili Erhan Usta'nın yeni partisi belli oldu
Koronavirüse yakalanmıştı! Ali Babacan'dan sağlık durumu hakkında yeni açıklama
Myanmarlı askerlerden korkunç itiraflar: 20 köyü haritadan sildik
Mersin'de ekipler affetmedi! Yaya geçidini kullanmadı cezayı yedi
Çin'den 'Hint ordusu sınırı geçerek ateş açtı' iddiası
Afyonkarahisar'da termal villada fuhuşa operasyon: 4 gözaltı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmir'de sürücü fren yerine gaza basınca olanlar oldu
Tuğba Ekinci minik bikinisiyle meydan okudu! 'Bu ülkeye daha iyisi gelmeyecek'
Mehmet Yalçınkaya çocukları kızı Sude ve oğlu Utkan kimdir
Korkutan görüntü! Malatya'da deprem anında toz bulutu oluştu
Erol Mütercimler'in imam-hatip camiasına yönelik sözleri sonrası RTÜK'ten flaş hamle
1. sınıflar ne zaman okula başlıyor 2020 eğitim yılı takvimi
Tartıştığı doktor kapıyı kapattı parmağı koptu dehşet anları kamerada
Mehmet Şef eline ne oldu sol elinin parmakları neden kesildi?