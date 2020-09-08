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İzmir'de sürücü fren yerine gaza basınca olanlar oldu

İZMİR'de fren yerine gaza bastığı belirtilen sürücü, 1 kadına çarptı. Olayda, kadının ayağı kırılırken o anlar kameraya böyle yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

Kaza, öğle saatlerinde Çeşme ilçe terminalinde meydana geldi. Bir sürücü otomobiliyle terminalinden çıkmak için hareket etti. Fren yerine gaza basan sürücü, bir yolcu ve otobüs firmasında çalışan iki kişinin üzerine süratle geldi.

Yolcu ve otobüs firmasının erkek çalışanı kazadan kıl payı kurtulurken, aynı firmanın kadın çalışanı araç tarafından sürüklenerek park halindeki başka bir aracın arasına sıkıştı. Kazada yaralanan kadın, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadının ayağının kırıldığı belirtildi.

Sürücü ise polis tarafından gözaltına alınırken kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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