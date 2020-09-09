Nedim Şener'den Erol Mütercimler'e kurşun sözler

İmam hatip lisesi öğrencileriyle ilgili sözleri nedeniyle Erol Mütercimler'e tepkiler çığı gibi büyüyor.

Habertürk'te Türkiye'nin Nabzı'nda gündeme gelen olayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Nedim Şener, Erol Mütercimler'in geçmişini hatırlattı, bu sözlerin o geçmişle birlikte daha da önemli hale geldiğini söyledi.

Mütercimler'in sözlerini algı operasyonu olarak nitelendiren Şener, Mütercimler için 'sahtekar' nitelemesinde bulundu.