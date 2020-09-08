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MEDYA

Mehmet Yalçınkaya Masterchef'te Furkan Yalçın'ı ağlattı stüdyodan kaçtı

TV8 yarışması Masterchef Türkiye'de dokunulmazlığa Furkan Yalçın'ın tepkisi damga vurdu. Eleme adaylarının belirlendiği dokunulmazlıkta Furkan, şef Mehmet Yalçınkaya'dan fırça yiyince stüdyodan çıktı.

İlk oyunu kaybeden mavi takım dokunulmazlık oyununa çıkınca beklenmedik bir olay yaşandı. Somer Şef'in hazırladığı gözlemeyi yapmaya çalışan ekip döküldü. 3 kişi tabağını yetiştiremezken düzgün tabak çıkarmayı başaran sadece 3 kişi vardı. Ancak dokunulmazlığa damga vuran Furkan'ın tavrı oldu. 

Stüdyoyu terketti
Tabağını tamamlayamamasına rağmen şeflerin önüne tadıma getiren Furkan, şef Mehmet Yalçınkaya'dan çok ağır bir fırça yedi. İlk oyunda tatlıyı da rakiplerine veren Furkan, üstüne bir de fırça yiyince ağlamaya başladı. Diğer şeflere tabağını tattırmadan alıp giden Furkan, tezgahında da duramadı. Ağlayan Furkan stüdyodan çıktı. 

Dokunulmazlığı kim kazandı?
Dokunulmazlık oyununda en iyi 3 tabağı yapan isimler, Berker, Emir ve Esra oldu. Esra'nın tabağı en az beğenilen tabak olurken, dokunulmazlığı alan isim geçen hafta eleme potasından son anda kurtulan Berker oldu. Berker ilk eleme adayı olarak çorbasında tadım hatası yapan Duygu'nun adını verdi. Diğer eleme adayı da takım oylamasında belirlendi. 

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