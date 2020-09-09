DSÖ'den AstraZeneca’nın aşı denemelerini durdurması hakkında ilk yorum

Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) yetkilisi, Oxford Üniversitesi ile birlikte aşı geliştiren AstraZeneca’nın yan etkiler için duyulan endişeler nedeniyle klinik deneyleri geçici olarak durdurmasına ilişkin, “İieriye yönelik Covid-19 tedavisi için bir aşının güvenliği her şeyden öne gelir” yorumunu yaptı.

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Oxford Üniversitesi ile aşı çalışmalarına devam eden Astra Zeneca bugün sabah saatlerinde klinik denemelerde bir katılımcının rahatsızlanmasının ardından, rutin prosedürün uygulanarak aşının denemelerine ara verildiğini açıklandı.

Konuyla ilgili bir sosyal medya etkinliğinde konuşan DSÖ yetkilisi Dr. Soymya Swaminathani, "Sadece hız hakkında konuşuyor olmamız, normalde yapılması gerekeni yapmayacağımız ya da kestirme yola başvuracağımız anlamına gelmez.'' dedi.

''Aşının güvenliği her şeyden öne gelir"

''Süreç oyunun kurallarına göre devam etmeli.'' diyen Soymya Swaminathani, ''Aşı ve ilaçları insanlara vermeden önce onların güvenliğini test etmek zorundasınız. İieriye yönelik Covid-19 tedavisi için bir aşının güvenliği her şeyden öne gelir" ifadelerini kullandı.

Hastalığa yakalanan katılımcı ile ilgili soruya yanıt verilmedi

Öte yandan, DSÖ sözcüleri, Reuters’ın AstraZeneca’nın küresel denemelerini durdurmasına neden olan ve deneyler nedeniyle açıklanmayan bir hastalığa yakalanan katılımcı ile ilgili sorusuna yanıt vermedi.