BIST 1.093
DOLAR 7,49
EURO 8,82
ALTIN 465,21
HABER /  GÜNCEL

Konya'da otomobil TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 4 yaralı

KONYA'da sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Fetih Güneş yönetimindeki otomobil boru yüklü TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada sürücü öldü 4 kişi de yaralandı.

Abone ol

Fetih Güneş yönetimindeki 06 CAP 647 plakalı otomobil, Osman Kerik'in kullandığın 35 GD 9865 plakalı boru yüklü TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Dorsenin altına girip, hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Güneş öldü, yanındaki Emine, Zeynep Nehir ve Elif İpek Güneş ile Melek Özalp yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fetih Güneş'in cansız bedeni ile yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güneş'in cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

SON DAKİKA HABERLERİ
5 üniversite daha uzaktan eğitim kararı aldı işte uzaktan eğitim yapacak üniversiteler
İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları geldi! İstanbul Valiliği duyurdu
Meral Akşener'in 'kan davalı' çıkışına Selahattin Demirtaş'tan cevap var
Son dakika İdlib'den acı haber! Tuğgeneral Sezgin Erdoğan kalp krizi nedeniyle öldü
Reyhanlı saldırısının sorumlusu yakalanmıştı! Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan savaş gemilerine talimatı verdi! 'Gereğini yapın'
ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'de 1. haftanın hakemleri açıklandı
Çin’den tepki çeken görüntü! 3 bin kişilik sosyal mesafesiz pandemi ile mücadele toplantısı
Haliç Üniversitesi Erol Mütercimler hakkında soruşturma başlattı
Ekonomi için kritik önem sahip! Dış ticaret rakamları açıklandı
Tapu işlemlerini kolaylaştıran uygulama 15 Eylül'de tüm tapu müdürlüklerinde hizmete girecek
Selçuk Tepeli'den seviyesiz köprü yorumu
Yorumlar