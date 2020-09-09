BIST 1.094
DOLAR 7,49
EURO 8,81
ALTIN 463,86
HABER /  GALATASARAY
ADV Şimdi alın, Nisan 2021'de ödemeye başlayın

Galatasaray voleybol takımlarında 3 koronavirüs vakası

Galatasaray Kulübü, voleybol takımlarında 3 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Abone ol

Galatasaray Kulübü, erkek voleybol takımında 1 oyuncunun, kadın voleybol takımında da teknik ekipte 2 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray HDI Sigorta Erkek ve Galatasaray HDI Sigorta Kadın takımlarımıza, sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla COVID-19 PCR testleri yapılmıştır. Testler sonucunda erkek takımımızda bir oyuncumuzda, kadın takımımızda ise teknik ekibimizden iki kişide pozitif bulguya rastlanmıştır. Oyuncumuz ve teknik ekip personellerimiz izolasyona alınmış olup gözetim altında bulunmaktadırlar" denildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu: Seçim olsa okuma yazma bilen birisini sandık başına bulabilecek miydik?
İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları geldi! İstanbul Valiliği duyurdu
Meral Akşener'in 'kan davalı' çıkışına Selahattin Demirtaş'tan cevap var
Son dakika İdlib'den acı haber! Tuğgeneral Sezgin Erdoğan kalp krizi nedeniyle öldü
Reyhanlı saldırısının sorumlusu yakalanmıştı! Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan savaş gemilerine talimatı verdi! 'Gereğini yapın'
ÖNCEKİ HABERLER
Misli.com ile TFF anlaşması: 2'nci ve 3'üncü Lig'in isim ve yayın hakları alındı
Eski futbolcu silah kaçakçılığından tutuklandı
Emine Beder aşure tarifi yapılışı malzemeler sırayla nasıl konur?
FETÖ'nün 'izdivaç imamı' Ankara'da yakalandı! Bu arkadaşa olur gibi...
DSÖ'den AstraZeneca’nın aşı denemelerini durdurması hakkında ilk yorum
Çocuğu okula göndermeme cezası kaç para 2020
Yorumlar 1 yorum