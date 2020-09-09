Dolar tarihi rekorlarına yenilerini ekledi! İşte döviz piyasasında son durum

Doların yükselişi sürüyor. Dün 7.49 sınırını görüp geri dönen dolar bugün 7.50 eşiğine yaklaştı. İşte döviz piyasasındaki son durum...

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Dün Türk lirası karşısında 7.49 TL'yi gören dolar, bu sabah 7.4942 TL ile tarihi zirvesini yeniledi. Hafta içinde kademeli olarak dolar karşısında eriyen Türk lirası bugün de güne gerileyerek başladı. Dolar kuru, 7.4942 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Doların kritik eşik olarak gösterilen 7.50 seviyesini bugün aşabileceği belirtiliyor.

Dün 8.8483 TL ile yeni zirvesine ulaşan euro ise bugün 8.80 TL'den güne başladı. Euro şu dakikalarda 8.81 TL'den işlem görüyor. Sterlin ise Brexit endişeleri nedeniyle altı haftanın yeni dip seviyesine geriledi. Sterlin 9.70 TL seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda Wall Street'in teknoloji hisselerindeki sert düşüş ve AstraZeneca'nın koronavirüs aşı testlerine ara vermesi gibi gelişmeler yakından izleniyor. Dolar başlıca para birimleri karşısında ayın önceki günlerinde gördüğü iki yıldan uzun sürenin dip seviyesinden yaklaşık yüzde 2 yükseldi.