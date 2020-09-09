Yalova Üniversitesi uzaktan eğitim mi yapacak ders takvimi

Koronavirüs nedeniyle üniversitelerden ard arda uzaktan eğitim kararı açıklaması geliyor. Binlerce üniversite öğrencisi ise hangi üniversiteler uzaktan eğitim yapacak araştırması yapıyor. Bursa'da bulunan Yalova Üniversitesi de uzaktan eğitim yapacak. Peki dersler ne zaman başlıyor, uzaktan eğitime giriş nasıl yapılacak?

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MEB'e bağlı okullar 21 Eylül'den itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş planı yaparken YÖK'e bağlı üniversitelerden ard arda uzaktan eğitim kararı açıklaması geldi. Üniversiteler ne zaman açılacak araştırması yapan binlerce öğrenci hangi üniversiteler uzaktan eğitim yapacak merak ediyor. Uzaktan eğitim yapacak üniversitelerden biri de Bursa'daki Yalova Üniversite oldu. Peki Yalova Üniversitesi uzaktan eğitim dersleri ne zaman başlayacak, giriş nasıl yapılacak?

Türkiye'de etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, 5 üniversite daha güz yarıyılını uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldı. Uzaktan eğitim kararı alan üniversite sayısı 12'ye çıktı....

İşte uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler

*ODTÜ

*Munzur Üniversitesi,

*Bursa Uludağ Üniversitesi,

*Yalova Üniversitesi

*Bingöl Üniversitesi

*Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,

*Akdeniz Üniversitesi

*Balıkesir Üniversitesi

*Batman Üniversitesi

*İstanbul Üniversitesi

*Mimar Sinan Üniversitesi

*Trakya Üniversitesi

(Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik, hemşirelik bölümleri hariç)

Yalova Üniversitesi 2020/2021 eğitim ve öğretim yılına Türkiye'de ilk olacak, "Seyreltilmiş Kampüs Modeli" ile girmeye hazırlanıyordu. Toplam derslerin yüzde 60'ının sınıf ortamında yüz yüze, yüzde 40'ının ise uzaktan eğitimle sürdürülmesini hedefleyen model son günlerde artan vaka sayıları nedeniyle YÖK'den geçemedi.

Konuyla ilgili olarak Yalova Üniversitesi ise bir açıklamada bulundu. Açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu'nun 4 Eylül 2020 tarihinde yayınladığı yazısında belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında güz dönemi eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi konusunda görüşüne başvurulan Sağlık Bakanlığı, '2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde teorik derslerin uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin ise zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir' tavsiyesinde bulunmuştur. Bunun üzerine Yalova Üniversitesi Senatosu'nun almış olduğu 'Seyreltilmiş Kampüs Modeli' kararı uyarınca güz yarıyılı toplam ders sayısının yüzde 60'ının yüz yüze; yüzde 40'ının ise uzaktan eğitim ile uygulanması yerine, güz dönemi derslerinin tamamen uzaktan eğitim ile yürütülmesine karar verilmiştir" denildi.