Munzur Üniversitesi uzaktan eğitim giriş dersler ne zaman başlıyor?

Koronavirüs nedeniyle üniversitelerden ard arda uzaktan eğitim kararı açıklaması geliyor. Binlerce üniversite öğrencisi ise hangi üniversiteler uzaktan eğitim yapacak araştırması yapıyor. Tunceli'de bulunan Munzur Üniversitesi de uzaktan eğitim yapacak. Peki dersler ne zaman başlıyor, uzaktan eğitime giriş nasıl yapılacak?

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MEB'e bağlı okullar 21 Eylül'den itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş planı yaparken YÖK'e bağlı üniversitelerden ard arda uzaktan eğitim kararı açıklaması geldi. Üniversiteler ne zaman açılacak araştırması yapan binlerce öğrenci hangi üniversiteler uzaktan eğitim yapacak merak ediyor. Uzaktan eğitim yapacak üniversitelerden biri de Tunceli'deki Munzur Üniversite oldu. Peki Munzur Üniversitesi uzaktan eğitim dersleri ne zaman başlayacak, giriş nasıl yapılacak?

Türkiye'de etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, 5 üniversite daha güz yarıyılını uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldı. Uzaktan eğitim kararı alan üniversite sayısı 12'ye çıktı....

İşte uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler

*ODTÜ

*Munzur Üniversitesi,

*Bursa Uludağ Üniversitesi,

*Yalova Üniversitesi

*Bingöl Üniversitesi

*Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,

*Akdeniz Üniversitesi

*Balıkesir Üniversitesi

*Batman Üniversitesi

*İstanbul Üniversitesi

*Mimar Sinan Üniversitesi

*Trakya Üniversitesi

(Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik, hemşirelik bölümleri hariç)

Munzur Üniversitesi Senatosu yeni eğitim öğretim yılı için toplantı yaptığı ve bazı ek kararlar aldığını duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamada:" Sağlık Bakanlığının yaptığı uyarılar, Bilim Kurulunun aldığı tavsiye kararları ve Yükseköğretim Kurulunun salgına dair hazırladığı raporların yanı sıra 07.09.2020 tarihinde gerçekleştirilen üniversitemiz senato kararı sonucunda, Covid-19 küresel salgını ile mücadele kapsamında 5 Ekim’de başlayacak 2020-2021 akademik yılı eğitim-öğretim faaliyetlerinin güz döneminde geçerli olmak üzere uzaktan eğitim yolu ile devam etmesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mühendislik Fakültesine bağlı tüm bölümlerde, Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı hemşirelik ve ebelik bölümlerinde uygulamalı derslerin ilk 10 haftasının uzaktan eğitim yoluyla, son 4 haftasının ise yüz yüze eğitim yoluyla yapılması kararlaştırılmıştır” denildi.