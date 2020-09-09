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İngiltere'de yasaklar geri geldi! Yeni tedbirler açıklandı

Anadolu Ajansı

İngiltere'de son günlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle yeni tedbir alındı.

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Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, pazartesi gününden itibaren yeni bir yasal sınırlamayla bazı istisnalar hariç 6'dan fazla kişinin kapalı ya da açık alanlarda buluşmasının yasaklanacağı bildirildi.

Açıklamada, ibadethaneler, okullar, cenaze törenleri, koronavirüs önlemleri alınan düğünler, bazı spor müsabakalarının bu yasaklardan muaf tutulacağı bilgisi de paylaşıldı.

Ceza 100 sterlin
Yasakları ihlal eden toplantıların polis tarafından dağıtılabileceği ya da kurallara uymayanlara ilk etapta 100 sterlin (yaklaşık 970 lira), ihlalin tekrarlanması durumunda ise 3 bin 200 sterline kadar para cezası kesilebileceği uyarısı yapıldı. Avrupa’da koronavirüsten en çok ölümün kaydedildiği İngiltere'de son 1 ayda yeni vaka sayısı yükselişe geçti.

Bilanço artıyor
Ülkede 27 Haziran - 8 Ağustos tarihlerinde 1000’in altında görülen günlük ortalama yeni vaka sayısı son 1 ayda 1700'e yükseldi.

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