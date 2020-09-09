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Adana Pozantı'da orman yangını çıktı

ADANA Kozan'da geçtiğimiz haftalarda çıkan orman yangını 36 saat sonra kontrol altına alınmıştı. Bu kez Pozantı ilçesinde ormanlık alanda nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı.

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ADANA’nın Pozantı ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için orman ve itfaiye ekipleri, müdahale ediyor.

Pozantı ilçesi Eskonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki ormanlık alanda, öğle saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, su tankları ve arazözler ile sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için müdahale sürüyor.

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