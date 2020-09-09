Akdeniz Üniversite uzaktan eğitim yapacak akademik takvim 2020

Koronavirüs nedeniyle üniversitelerden ard arda uzaktan eğitim kararı açıklaması geliyor. Binlerce üniversite öğrencisi ise hangi üniversiteler uzaktan eğitim yapacak araştırması yapıyor. Antalya'da bulunan Akdeniz Üniversitesi de uzaktan eğitim yapacak. Peki dersler ne zaman başlıyor, uzaktan eğitime giriş nasıl yapılacak?

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MEB'e bağlı okullar 21 Eylül'den itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş planı yaparken YÖK'e bağlı üniversitelerden ard arda uzaktan eğitim kararı açıklaması geldi. Üniversiteler ne zaman açılacak araştırması yapan binlerce öğrenci hangi üniversiteler uzaktan eğitim yapacak merak ediyor. Uzaktan eğitim yapacak üniversitelerden biri de Antalya'daki Akdeniz Üniversite oldu. Peki Akdeniz Üniversitesi uzaktan eğitim dersleri ne zaman başlayacak, giriş nasıl yapılacak?

Türkiye'de etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, 5 üniversite daha güz yarıyılını uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldı. Uzaktan eğitim kararı alan üniversite sayısı 12'ye çıktı....

İşte uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler

*ODTÜ

*Munzur Üniversitesi,

*Bursa Uludağ Üniversitesi,

*Yalova Üniversitesi

*Bingöl Üniversitesi

*Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,

*Akdeniz Üniversitesi

*Balıkesir Üniversitesi

*Batman Üniversitesi

*İstanbul Üniversitesi

*Mimar Sinan Üniversitesi

*Trakya Üniversitesi

(Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik, hemşirelik bölümleri hariç)

Üniversitenin internet sitesinde yapılan açıklamada ise 2020-2021 güz döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesinde, eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunda yüz yüze ve aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleri ile yapılmasına karar verildiği vurgulandı.

Uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel ekipmanların kullanımının sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesi önerildiği dile getirilerek, şunlar kaydedildi:

"​Sağlık Bakanlığının yaptığı uyarılar, Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararları ve YÖK'ün salgına dair hazırladığı raporların bize salgın dolayısıyla yüz yüze eğitim-öğretim usulünün 2020-2021 yılı güz döneminde öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız, personelimiz ve diğer paydaşlarımız için önemli bir risk oluşturduğunu göstermektedir. Bütün bu değerlendirmeler sonucunda 2020-2021 güz döneminde bu aşamada yüz yüze yapılmamasına karar verilen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi salgın sürecine bağlı olarak yeniden değerlendirilecek olup, alınacak kararlar paylaşılacaktır."