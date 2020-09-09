Cenk Tosun'dan Fenerbahçe iddialarıyla ilgili açıklama

İsminin Fenerbahçe ile anılmasıyla ilgili konuşan Cenk Tosun, "Kimseyle görüşmedim. Önceliğim dizimin tamamen iyileşmesi. Şu anda bir takım beni neden alsın ki?" dedi.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

A Spor'a açıklamalar yapan Cenk Tosun, "Everton'da forma giymek istiyorum. İnşallah geçen sene yapamadığımızı bu sene yaparız ve Avrupa kupalarına katılırız. Ancelotti ile çok fazla çalışamamıştım. Crystal Halace'a gitmemi istememişti. Ancak önümü kesmeyeceğini de belirtiyordu. Palace'a gittim döndüm, her gün tesiste durumumu soruyor. İdmanlarda yavaş yavaş taktiğini gördüm anladıom. Forma savaşını vereceğim. Gerisini Allah bilir" dedi.

Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Adının Fenerbahçe ile anılmasını değerlendiren golcü oyuncu, "Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun?" sorusuna ise golcü oyuncu, "Sakatlığım sürecinde hiç kimseyle görüşmedim. En önemli şey dizimdi. Sadece dizime kendimi verdim. Yüzde yüz hazır olup Everton'a faydalı olmak istiyorum. Her işin zorluğu vardır ama bu sakatlık sürecinde yaşadıklarımı kimse bilemez. Sadece ben, ailem ve fizyoterapistim bilir. Sabah 9'da gidip 6'da çıkıyorum. Her gün çift idman yapıyorum.

''Hoca beni düşünmezse belki kiralık giderim"

Sakatlık sürecinde kimseyle görüşmedim. Şu anda bir yere gidemem. Dizim iyileşti ama yüzde yüz hazır hale gelmek için 1.5 ay var. Şu anda kulüpler beni niye alıp oynatsın ki? Devre arasına kadar oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum. Geçen seneki gibi az forma şansı bulursam, hoca beni düşünmezse belki kiralık giderim" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'da kalmak istiyorum''

Önceliğinin Avrupa'da kalmak olduğunu vurgulayan Cenk Tosun, "Avrupa'da kalmak istiyorum. Burada kalabildiğim kadar kalmak istiyorum. Ne kadar Türk Avrupa'da oynarsa o kadar beni gururlandırıyor. Geri dönmemi isteyen de çok. Ancak burada hayal ettiklerimi başarmadım. Burada adımdan biraz daha söz ettirip ondan sonra dönmek istiyorum. Everton'da forma şansı bulmak istiyorum. Bulamazsam kiralık gidip Avrupa Şampiyonası'nda görev almak istiyorum" diye konuştu.