ABD Büyükelçiliğinde görev yapan eski polise FETÖ'den hapis cezası

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinde sözleşmeli güvenlik personeli olarak görev yapan eski polis Yaşar Dadak, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çaptırıldı.

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Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Dadak ve avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı Muhammed Karaca, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanığa son savunmasını yapması için söz verdi.

Üzerine atılı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasını reddeden Dadak, herhangi bir örgüte mensup olmadığını öne sürdü. Dadak, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı yönündeki tespiti de kabul etmedi.

Örgütün sohbet toplantılarına katıldığına dair tanık beyanlarını reddeden Dadak, beraat talebinde bulundu.

Sanığın son sözlerini de dinledikten sonra hükmü açıklayan mahkeme, Yaşar Dadak'ı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çaptırdı.

Heyet, Dadak hakkındaki adli kontrol şartlarının devamına karar verdi.