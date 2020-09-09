1. sınıf dersleri nelerdir 2020 toplam kaç ders var?

21 Eylül pazartesi günü 1. sınıflar yüz yüze eğitime geçecek ve kademeli olarak günler her hafta arttırılacak. İlk etapta 1. sınıf öğrenciler 2 gün okul 5 gün uzaktan eğitime katılacak. Peki 1. sınıfa başlama yaşı kaç oldu, kaç aylık çocuklar okula gidecek? 1. sınıf dersleri neler, kaç ders var?

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31 Ağustos'ta öğrenciler EBA, EBA TV ve online olarak uzaktan eğitime başladı. Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılış tarihi için 21 Eylül'ü işaret etti. 21 Eylül'de okullar kademeli olarak açılacak. İlk olarak 1. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak ve sadece 2 gün okula gidecek diğer 5 gün ise uzaktan eğitim devam edecek. Peki 1. sınıf dersleri neler, sınıfa başlama yaşı kaç oldu, kaç aylıklar çocuklarını okula gönderecek ve çocuğunu 1. sınıfa göndermeyen velilere kaç para ceza kesilecek?

İlkokula başlama yaşı 27 Haziran 2019 tarihinde mevzuatta yapılan değişiklik ile 66 aydan 69 aya çıkarılmış olup, aynı zaman da 10 Temmuz 2019 tarihinde yönetmelik de bu kapsamda değiştirilmiştir.

İlkokula başlama yaşı kaç oldu: Milli Eğitim Temel Kanunun 22. maddesinde ve Yukarıda anılan yönetmeliğin 11. maddesinde açıklanmıştır.

* Bu maddede ilkokul birinci sınıf için okula başlama yaşı 69 ayını tamamlayan çocuklardan başlar denilmektedir. Ayrıca kayıtların yapıldığı yıl için Eylül ayının sonu itibari ile 69 ayını tamamlaması gereklidir.

* 69 - 70 - 71 aylık çocukların okulları bir yıl ertelenebilir. Bu çocuklar isterlerse ana sınıfına gidebilirler.

* 66 - 67 - 68 ayını tamamlayan çocukların velileri isterlerse dilekçe ise bu ay grubunda yer alan çocuklarını birinci sınıfa kaydettirebilir.

* 72 aydan daha büyük çocuklar zorunludur. Hiç bir surette erteletme hakları yoktur. Sağlık raporu vs. geçersizdir.

Açıklama : Çocuğunuzu ilkokula kaydettirecekseniz eğer kayıt olacağı yıl için Eylül ayında 69. ayını tamamlamalıdır. 69 aydan daha küçük çocukların ilkokula kaydolması için gerekli açıklama aşağıda yapılmıştır.

1. Sınıf Dersleri ve ders saatleri

Türkçe 10 saat

Matematik 5 saat

Hayat Bilgisi 4 saat

Görsel Sanatlar 1 saat

Müzik 1 saat

Oyun ve Fiziki Etkinlikler 5 saat

Toplam 26 saat zorunlu ders var. 4 saatte Serbest Etkinlikler dersi vardır. Toplam haftalık ders saatleri 30'dur.