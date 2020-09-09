BIST 1.097
DOLAR 7,49
EURO 8,85
ALTIN 466,49
HABER /  YEREL

Kadın doktora trafikte dehşeti yaşatan kişiye 8 yıla kadar hapis istemi

ALİBEYKÖY'de trafikte tartıştığı diş hekimi Sena Koçak Genç'e hakaret ettiği ve aracının kaportasına çıkıp ön camını kırdığı iddiasıyla tutuklanan Emre E. hakkında 4 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Abone ol

Geçtiğimiz Ağustos ayında, İstanbul Alibeyköy’de trafikte tartıştığı Sena Koçak Genç’i darp eden, otomobilinin üzerinde zıplayarak camlarını kıran ve küfür eden maganda Emre Etyemez, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Görüntüler sosyal medyada yayılınca tekrar gözaltına alınan Etyemez tutuklanmıştı.

Etyemez hakkında 4 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Sinirlerine hakim olamamış

Etyemez, savcılık ifadesinde “Eşim Gülizar Etyemez ve baldızım Buse Keleş ile seyir halindeyken benden şikâyetçi olan ismini Sena Genç olarak öğrendiğim şahıs kendi aracını benim aracımın önüne kırdı. Kornaya bastım, bize hakarette bulundu. Bunun üzerine aracı kenara çekip durdum. O şahıs beni çekmeye başladı. Eşim yeni doğum yaptığından ve hastaneden yeni çıktığımızdan dolayı sinirlerime hakim olamadım. Sena Genç isimli şahıs, eşim Gülizar Etyemez’e saldırmaya çalıştı. Ben Sena Genç’i elimle ittirdim. Daha sonra aracın üzerine çıkıp zıpladım. Sena Genç‘e tehdit ve hakarette bulunmadım. Onu darp etmedim. Aracına zarar verdim. Pişmanım” demişti. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Sinop'ta kaymakam ve belediye başkanının koronavirüs testi pozitif çıktı
Korona olan CHP'li Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek yoğun bakımda! 24 saat çok kritik
Meral Akşener ile Selahattin Demirtaş ne kadar samimi! Akşener'e zor soru
Son dakika Ankara'da yeni koronavirüs tedbirleri açıklandı! Valilik kısıtlamaları duyurdu
Devlet Bahçeli'nin talimatı sonrası ülkücü gençler İzmir'de 12 ada için yürüdü
Uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler hangileri? Sayı arttı işte tam liste
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray Adem Büyük'le yollarını ayırdı
Gökhan Töre Beşiktaş'a geri dönüyor
İstanbul'da tramvay otomobile çarptı! Seferler durdu
1. sınıf dersleri nelerdir 2020 toplam kaç ders var?
Cenk Tosun'dan Fenerbahçe iddialarıyla ilgili açıklama
1. sınıfa başlama yaşı kaç oldu 2020 kaç aylıkla okula gidecek?
Yorumlar