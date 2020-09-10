İşte ikinci eli sıfırından daha pahalı olan araçlar! Piyasa alt üst oldu 54 bin TL fark var
Koronavirüs salgınıyla birlikte bazı etkenler otomotiv piyasasını adeta alt üst etti. Öyle ki; ikinci el otomobil fiyatları sıfır kilometre araç fiyatlarından daha pahalı hale geldi. İşte, ikinci eli sıfırından daha pahalı olan araçlar...
Koronavirüs salgını sonrası otomobil üretimde yavaşlama, ÖTV zamları derken, ikinci el otomobil piyasasında suni fiyat artışları her geçen gün devam ediyor. Piyasada sıfır araç bulunmaması da fiyatları doğrudan etkiliyor. Sıfır fiyatı 162 bin lira olan otomobilin ikinci el fiyatına 216 bin lira yazılmaya başlandı. İşte sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında şaşırtan fiyat farkları.
Otomobil piyasasında fiyatlarda çok sert hareketler yaşanıyor. En son yapılan ÖTV düzenlemesinin ardından otomobil firmaları yeni fiyatlarını belirlerken piyasada sıfır otomobil bulunmaması nedeniyle ikinci elde de fiyatlar hızlı yükseldi.
Sıfırı henüz bayide olmasa da liste fiyatı 162 bin lira olan otomobile ikinci el ilan sitelerinde 216 bin lira fiyat yazılmaya başlandı.
İşte sıfır ve ikinci el makası açık olan otomobiller...