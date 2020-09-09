Önder İmam Hatipliler Derneği'nden Erol Mütercimler'e suç duyurusu

Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri dolayısıyla Erol Mütercimler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

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ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Erol Mütercimler'in, imam hatipliler hakkında söylediği sözler için suç duyurusunda bulundu.

Mütercimler, Haber Global'de katıldığı program sırasında, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışmada, "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" ifadelerini kullandı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği adına Kamber Çal tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:

Haber Global televizyonunda 07.09.2020 tarihinde yayınlanan Kayıt Altında isimli programın konuklarından şüpheli Dr. Erol MÜTERCİMLER, belirtilen programda; “… sonuca bakın işte, o imam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor, cinsi sapık, sahtekâr, ahlaksız…” sözleriyle İmam Hatip mezunlarını alenen hakarette bulunarak aşağılamıştır. Şüphelinin Sarıyer İstanbul adresinde faaliyet gösteren Haber Global televizyonundaki ifadeleri Türk Ceza Kanunu’na göre; hakaret suretiyle halkın bir kesimini aşağılama suçunun unsurlarını taşımaktadır.

Bilindiği gibi Türk Ceza Kanunu m.216/2;



“Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”



Yine Türk Ceza Kanunu m.218 “ Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar artırılır.” Hükmüne amirdir.



Buna göre şüpheli; İmam Hatip Okullarından Mezunların, cinsi sapık, sahtekâr, ahlaksız olduklarını ifade etmek suretiyle Ükemizde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak ilgili mevzuat çerçevesinde eğitim veren İmam Hatip Okulları mezunları hakkında ağır hakarette bulunmuştur. Bu açıklamayla imam hatip okulları mezun ve mensuplarını aşağılamıştır.

Şüphelinin hakaret ve aşağılama içerikli söylemleri İmam Hatip Liselerinden mezun olan Dernek üyelerimiz ile tüm mezun vatandaşlarımızı derinden üzmüştür.

Belirtilen ifade nedeniyle manevi olarak büyük üzüntü duyduğumuzdan şüpheli hakkında manevi zararların tazmini için ayrıca hukuki girişim değerlendirildiği gibi aynı zamanda suç teşkil eden eyleminin cezasız kalmaması adına işbu şikâyette bulunmak zaruri olmuştur.Yukarıda arz ve izah olunan ve res’en nazara alınacak nedenlerle; Şüpheli Erol Mütercimler hakkında soruşturma yapılarak eylemlerine uyan hakaret etmek suretiyle halkın bir kesimini aşağılamak ve tespit edilecek sair suçlardan cezalandırılması için hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini arz ederiz.