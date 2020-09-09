BIST 1.100
DOLAR 7,49
EURO 8,85
ALTIN 468,55
HABER /  GÜNCEL

İzmir'de kan donduran olay! Eşini bıçakla öldürüp 4'üncü kattan atladı

İZMİR'in Buca ilçesinde, sınıf öğretmeni İrfan T. (51), tartıştığı eşi emekli bankacı Meryem T.'yi (50) boğazından bıçaklayarak, öldürdü. Daha sonra balkona çıkan İrfan T., 4'üncü kattan kendisini boşluğa bırakıp yaşamına son verdi.

Abone ol

İzmir'den sabah saatlerinden gelen haber kan dondurdu. İddiaya göre, sınıf öğretmeni İrfan T., şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi emekli bankacı Meryem T. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan ekmek bıçağı alan İrfan T., eşini boğazından bıçakladı. Daha sonra 4'üncü kattaki evin balkonuna çıkan İrfan T., kendisini boşluğa bıraktı.

İhbarla gelen sağlık görevlileri, çifti hastaneye kaldırdı. Sağlık durumu kritik olan Meryem T. ile eşi İrfan T., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. İrfan T.'nin üzerine düştüğü, binanın bahçesindeki demir parmaklıkların yamulduğu görüldü. Çiftin 2 çocuk sahibi olduğu, erkek olan E.T.'nin (12) olay sırasında evde bulunduğu, ablası İ.T.'nin (22) ise dışarıda olduğu öğrenildi.

Oğlu 'annem yavaş nefes alıyor' demiş

Binanın altındaki marketi işleten Doğukan Beytut, "Olay sırasında ben dükkanımdaydım. Bir bağırış duydum ve hemen dışarı çıktım. Baktığımda adam can çekişiyordu, 4'üncü kattan atlamıştı, son nefeslerini veriyordu. Sonra 'Yukarıda çocuk var' dediler, biz de hemen asansörle çıktık. Eve girdiğimizde annenin boğazının kesik olduğunu gördük, kanlar içindeydi. Çocuk o anda şoktaydı. Ağlamıyordu. Biz onu aşağı indirmeye çalıştık ama o, 'Ellerimi yıkamak istiyorum. Annem yavaş nefes alıyor' diyordu. Daha sonra onu da alıp aşağı indik" dedi.

Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Aile hekimlerinden zatürre aşısı çağrısı: Talebi karşılayamayız
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 81 ilin Milli Eğitim müdürüyle görüştü talimatı verdi
Sinop'ta kaymakam ve belediye başkanının koronavirüs testi pozitif çıktı
Korona olan CHP'li Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek yoğun bakımda! 24 saat çok kritik
Meral Akşener ile Selahattin Demirtaş ne kadar samimi! Akşener'e zor soru
Son dakika Ankara'da yeni koronavirüs tedbirleri açıklandı! Valilik kısıtlamaları duyurdu
ÖNCEKİ HABERLER
Nevşehir'de uzman çavuş sokak ortasında intihar etti
Bakan Adil Karaismailoğlu açıkladı! 9,5 milyonu aştı
ABD'nin Irak'tan çekeceği asker sayısı belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ulaşımda "tam kapasite" açıklaması
Arda'nın Mutfağı aşure tarifi nasıl yapılır sıralı malzeme listesi
Emine Beder aşure tarifi yapılışı malzemeler sırayla nasıl konur?
Yorumlar 1 yorum