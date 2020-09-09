Nevşehir'de uzman çavuş sokak ortasında intihar etti

NEVŞEHİR'e İstanbul'daki birliğinden izinli gelen uzman çavuş Yasin A. (25), 2 el havaya ateş açtığı silahını başına dayayarak yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Abone ol

Olay, sabah saatlerinde, Kıratlıoğlu Mahallesinde meydana geldi. İstanbul'da görev yapan uzman çavuş Yasin A., askeri birliğinden izin alarak, memleketi Nevşehir'e geldi. Burada ailesinin yanında kalan Yasin A., sokak ortasında tabancasıyla 2 el havaya ateş etti.

Uzman çavuş Yasin A., daha sonra silahı başına dayayarak ateşledi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, uzman çavuşun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yasin A.'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis genç uzman çavuşun intihar nedeniyle ilgili inceleme başlattı.