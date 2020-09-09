BIST 1.097
DOLAR 7,49
EURO 8,86
ALTIN 467,37
HABER /  YEREL

Nevşehir'de uzman çavuş sokak ortasında intihar etti

Demirören Haber Ajansı

NEVŞEHİR'e İstanbul'daki birliğinden izinli gelen uzman çavuş Yasin A. (25), 2 el havaya ateş açtığı silahını başına dayayarak yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Abone ol

Olay, sabah saatlerinde, Kıratlıoğlu Mahallesinde meydana geldi. İstanbul'da görev yapan uzman çavuş Yasin A., askeri birliğinden izin alarak, memleketi Nevşehir'e geldi. Burada ailesinin yanında kalan Yasin A., sokak ortasında tabancasıyla 2 el havaya ateş etti. 

Uzman çavuş Yasin A., daha sonra silahı başına dayayarak ateşledi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, uzman çavuşun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yasin A.'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis genç uzman çavuşun intihar nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Konya'da öğretim görevlisi çalıştığı kütüphanenin girişinde öldü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ulaşımda "tam kapasite" açıklaması
Aile hekimlerinden zatürre aşısı çağrısı: Talebi karşılayamayız
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 81 ilin Milli Eğitim müdürüyle görüştü talimatı verdi
Sinop'ta kaymakam ve belediye başkanının koronavirüs testi pozitif çıktı
Korona olan CHP'li Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek yoğun bakımda! 24 saat çok kritik
Meral Akşener ile Selahattin Demirtaş ne kadar samimi! Akşener'e zor soru
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Adil Karaismailoğlu açıkladı! 9,5 milyonu aştı
ABD'nin Irak'tan çekeceği asker sayısı belli oldu
Arda'nın Mutfağı aşure tarifi nasıl yapılır sıralı malzeme listesi
Önder İmam Hatipliler Derneği'nden Erol Mütercimler'e suç duyurusu
Adem Büyük imzaladı Yeni Malatyaspor'dan 'yuvana hoş geldin'
Yalova Üniversitesi uzaktan eğitim mi yapacak ders takvimi
Yorumlar